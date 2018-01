Basquete: a meta é desbancar Alex Enquanto o líder COC/Ribeirão Preto está no Sul-Americano, os outros times entram em quadra tentando alcançá-lo. E enquanto o ?cestinha? Alex está jogando nos Estados Unidos, os outros jogadores bons de cesta fazem de tudo para desbancá-lo. É assim que o Campeonato Paulista de Basquete Masculino chega amanhã à décima rodada. Jogando pelo San Antonio Spurs, Alex é um dos três brasileiros na NBA ? os outros são Nenê (Denver Nuggets) e Leandrinho (Phoenix Suns). Mas apesar de estar longe, o ex-jogador do COC/Ribeirão Preto continua tendo a melhor média do torneio estadual: 21,7 pontos (65 em três jogos), contra 20,6 de Marcelinho, do Paulistano (165 em oito jogos) e 20,4 de Demétrius, do Franca (184 em nove jogos). O COC lidera o torneio com 20 pontos em 10 jogos ? seguido por Corinthians/Mogi (16 em 9) e Franca Basquete (15 em 9) ? e volta à quadra no dia 30, exatamente contra a equipe de Franca. O jogo, que promete uma disputa acirrada pelas primeiras posições, será disputado em Ribeirão Preto. ?Temos um período bom para treinar e acertar a equipe. Vamos trabalhar forte para seguir crescendo?, disse o pivô Fabião, do Franca, que na segunda-feira venceu o Pinheiros por 91 a 84 e assumiu a terceira posição na classificação do campeonato. Já o vice-líder Corinthians venceu o Paulistano por 92 a 88. O Paulistano, que estava empatado na terceira posição com o Franca, caiu para a quarta, com 14 pontos. A décima rodada da primeira fase será realizada amanhã, com quatro jogos: Paulistano e Limeira; Santo André e Corinthians; C.B.B.C. e Jauense; São Caetano e Assis. A ESPN Brasil transmitirá ao vivo o jogo do Paulistano, que joga em seu ginásio às 20h.