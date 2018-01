Basquete adere código mundial antidoping A Federação Internacional de Basquete (Fia) aderiu nesta quinta-feira oficialmente ao código da Agência Mundial Antidoping (Wada), que será adotado na Olimpíada de Atenas. O código da Wada, aprovado em 2003 por federações esportivas e governos de vários países, estabelece regras antidoping e punições uniformes para todas as modalidades, incluindo suspensão do atleta por dois anos no primeiro delito. Embora a regulamentação não se aplique a ligas profissionais, os jogadores da NBA convocados para a Olimpíada também ficarão sujeitos às regras da Wada. A Fiba é a 24ª de 28 federações a adotar o código ? o COI promete barrar da Olimpíada quem não aderir.