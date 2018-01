Basquete: alemães e turcos no mundial Turquia e Alemanha estão classificadas para o Campeonato Mundial de Basquete de 2002, em Indianápolis, EUA. Nesta quarta-feira, pelas quartas-de-final do Campeonato Europeu, que está sendo disputado na capital turca, o time da casa surpreendeu a Croácia por 87 a 85, na prorrogação, após empate por 73 a 73 no tempo normal. A Alemanha obteve a vaga derrotando a França, vice-campeã olímpica, por 81 a 77.