Basquete: Alessandra sofre cirurgia A pivô Alessandra, da seleção brasileira feminina de basquete, faz nesta terça-feira uma cirurgia no pé esquerdo, em São Paulo. Jogadora do Reyer Venezia, da Itália, ela deve ficar cerca de 1 mês longe das quadras. ?A Alessandra tem uma inflamação dos tendões que causa a compressão do nervo do pé esquerdo. Vamos fazer uma microcirurgia para liberar o nervo e fazer uma limpeza da inflamação?, explicou o médico Eduardo Pereira. Como titular da seleção brasileira, Alessandra foi campeã mundial em 1994 e ganhou duas medalhas olímpicas: prata em Atlanta/96 e bronze em Sydney/2000.