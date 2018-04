Basquete: Americana é campeã paulista O time de Americana é o campeão paulista de basquete feminino, ao derrotar, nesta sexta-feira à noite, em seu ginásio, a equipe de Santo André, por 84 a 78, fechando a série melhor-de-cinco com 3 a 0. Nos dois primeiros jogos, Helen, Karina e companhia venceram por 83 a 78 e 87 a 76. A partida, mais uma vez, foi equilibrada. Santo André tinha a obrigação de vencer e consegui uma pequena vantagem ao final do primeiro tempo: 38 a 36. Mas na segunda etapa, explorando a maior experiência, as comandadas do técnico Paulo Bassul conseguiram retomar o placar e fechar o jogo em 84 a 78.