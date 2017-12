Basquete: Araraquara ganha fácil em casa No jogo que completou a oitava rodada da segunda fase do Paulista Masculino de Basquete, nesta sexta-feira, o Araraquara massacrou Casa Branca por 91 a 62. Agora com 28 pontos, o time de Araraquara segue na sétima colocação. O Casa Branca é o penúltimo, com 22 pontos. Ainda nesta sexta, a Hebraica ganhou em casa do Pinheiros por 91 a 78, em partida válida pela fase de repescagem.