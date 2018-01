Basquete: Argentina é a inspiração O basquete masculino do Brasil pode ser a Argentina de amanhã, se fizer um trabalho adequado nos próximos anos. Quem faz esta avaliação, que pode até parecer ousada após o oitavo lugar conquistado seleção no Mundial de Indianápolis, encerrado domingo, é o técnico da seleção brasileira, Hélio Rubens. "Se o Brasil souber fazer um trabalho de longo prazo, em três ou quatro anos pode ser a Argentina de amanhã." Leia mais no Jornal da Tarde