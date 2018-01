Basquete: Argentina vai à semifinal A seleção da Argentina derrotou a Venezuela por 78 a 60 na tarde desta quinta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa América masculina de basquete, que está sendo realizada na República Dominicana. O torneio dá quatro vagas para o Mundial do Japão, no ano que vem. A seleção argentina é atual campeã olímpica e por causa disso já está garantida no Mundial. A partida abriu a terceira rodada da segunda fase do torneio e foi disputada no Palácio dos Esportes Virgilio Travieso Soto, em Santo Domingo, quase vazio. Como sistema de refrigeração não estava funcionando, a temperatura chegou perto de 40 graus. Amanhã - na última rodada desta fase - a Argentina enfrenta o Brasil e a Venezuela pega a República Dominicana.