Basquete: Assis e Franca vão à semifinal Conti/Assis e Unimed/Franca venceram neste domingo e garantiram vaga para semifinal do Estadual Masculino de Basquete, fechando a série melhor-de- três, em 3 a 1. A Unimed/Franca ficou com a vaga ao suplantar o Plasútil/Sukest/Bauru, em jogo disputado no ginásio Panela de Pressão, na cidade de Bauru (SP), por 95 a 66 (48 a 31 no primeiro tempo). Os jogadores mais efetivos foram Rafael (16 pontos e 03 assistências) e Neto (15 pontos), pelo time da casa; Vargas (21 pontos e 03 rebotes) e Murilo (20 pontos e 09 rebotes), em favor do visitante. O Conti/Assis derrotou a Uniara/Araraquara, por 76 a 61. E enfrentará na próxima fase o Paulistano que já tinha definido sua vaga ao despachar a Winner/Limeira por 3 a 0 na série. Os destaques da partida foram Dedé (14 pontos, 08 rebotes e 04 assistências) e Ricardo (10 pontos e 02 assistências), pelo time de Araraquara; Arnaldinho (14 pontos e 07 assistências) e Giba (14 pontos), em favor do representante de Assis. Para o técnico Hélio Rubens Garcia, do Franca/Mariner/Unimed, esta classificação veio de encontro a uma meta estabelecida no início da temporada. "O nosso time ainda está em formação, assimilando a maneira que estamos impondo de atuação, mas com muita determinação garantiu esta classificação, que era o nosso objetivo. Vamos aguardar a definição do último classificado, sem qualquer preferência, visto que o equilíbrio foi a tônica deste estadual e todos os resultados são possíveis", comenta. A última vaga no playoff ? semifinal será decidida nesta segunda-feira (19 de dezembro) com o quinto jogo da série melhor-de-cinco entre COC/Ribeirão Preto e Bandeirantes/Rio Claro. O jogo será disputado no ginásio da UNI-COC, em Ribeirão Preto (SP), às 19h00, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Até aqui, foram duas vitórias para cada lado. E, quem vencer este jogo decisivo, garante a permanência na competição. Os quatro times classificados serão realinhados do primeiro ao quarto de acordo com a campanha de cada time na fase classificatória. Na semifinal, os times disputarão o sistema: primeiro contra quarto e segundo contra terceiro. Nacional Masculino - O Santo André derrotou ontem Americana, por 88 a 83, na abertura do Grupo A, do Nacional Masculino de Basquete. Os cestinhas foram Daniel e Róbson, do São Paulo, e Fábio, do Americana, com 18 pontos. A competição terá uma pausa para as festas de Natal e será retomada no dia 6 de janeiro. Espanha - A ala e veterana brasileira Janeth, que acertou com o time espanhol Ros Casares Valência, foi elogiada pelo dirigente Ramón Márquez: ?Exames avaliaram o impressionante estado físico de Janeth, o que demonstra seu profissionalismo.? A jogadora completará 37 anos em 2006. No time de Valência ajudará ao time nos três principais campeonatos: Euroliga, Copa da Rainha e o Nacional.