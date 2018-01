Basquete: atletas antecipam apresentação A vontade de brigar por uma das 12 vagas no grupo da seleção brasileira masculina de basquete fez com que os campeões e vice-campeões nacionais se dispusessem a antecipar a apresentação ao técnico Lula, no CT do COC, em Ribeirão Preto. Os sete jogadores deveriam chegar à concentração às 18 horas de terça-feira para iniciar os treinamentos na quarta. Mas, segundo o treinador, seis deles avisaram que se apresentam ainda nesta segunda-feira. "Isso demonstra a vontade que eles têm de defender a seleção", elogia Lula. O treinador disse ter mantido contato com Renato, Alex, Lucas Tischer e Nezinho, todos do COC/Ribeirão, além de Valtinho e Estevam, do Unit/Uberlândia. Falta apenas a confirmação da chegada do pivô Tiagão, que estava em São Paulo. Todos ganharam uma semana de folga após a árdua disputa do Campeonato Brasileiro, que terminou no dia 15, após a vitória do COC sobre o Uberlândia no playoff final. A chegada dos sete jogadores finalistas do Brasileiro, no entanto, não irá mudar a rotina de treinos determinada por Lula. "Vamos continuar o nosso planejamento e, em um dia ou um dia e meio, eles já estarão igualados fisicamente aos demais", aposta o técnico. "Aí, é só dar a seqüência ao trabalho." Lula ainda não tem um time-base definido, mas até sábado terá que definir os 12 jogadores que disputarão cinco amistosos no México, contra a seleção daquele país. Esse grupo será comandado pelos assistentes Flavio Davis e Guerrinha. Os demais ficarão treinando com Lula, em Uberlândia, na segunda etapa do trabalho antes do Sul-americano do Uruguai, no final de julho. Até 12 de julho, Lula deverá definir os 12 jogadores que irão ao Uruguai, em julho, e aos Jogos Pan-americanos de São Domingos e ao Pré-Olímpico de Porto Rico, ambos em agosto.