Basquete: Atletas retiram processo contra a NBA iniciado na Califórnia

NOVA YORK - A paralisação da NBA teve mais um episódio na noite da última segunda-feira, com os jogadores tentando mais uma manobra na Justiça. Após entrarem com duas ações contra a liga, acusando-a de monopólio, os atletas decidiram retirar o processo iniciado na Califórnia, deixando em vigência apenas o de Minnesota.

Com esta mudança, a intenção é consolidar o esforço em Minnesota, onde os jogadores acreditam que possam ter mais sorte no processo. Isso porque o estado já abrigou diversos embates jurídicos da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), muitas vezes decidindo em favor dos atletas, como na paralisação ocorrida antes do início da atual temporada, em briga semelhante à que acontece na NBA.

Advogado dos jogadores, David Boies explicou os motivos que levaram à mudança. "A agenda é menos congestionada e eles (do tribunal de Minnesota) têm um bom histórico em lidar com casos como esse", disse. "Sabíamos que o senhor Boies não estava feliz com o tratamento dado ao caso na Califórnia ou com o fato de o novo juiz ter marcado a primeira audiência para março de 2012", rebateu o vice-presidente e cônsul geral da NBA, Rick Buchanan.

A paralisação na NBA começou no dia 1.º de julho, quando venceu o antigo acordo entre os jogadores e as equipes. Por conta do impasse, o primeiro mês do campeonato 2011/2012, que começaria em 1.º de novembro, e metade do segundo, até o dia 15 de dezembro, já foram cancelados.

Neste mês, os jogadores recusaram o "ultimato" dado pela liga, que apresentou uma última proposta com divisão igual das receitas entre as partes. Assim, há uma grande chance de a competição sequer ser realizada. Isso porque os representantes da NBA já avisaram que seria a última proposta feita por eles aos atletas.