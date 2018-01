Basquete: average define vantagem A definição do primeiro lugar na fase de classificação do Nacional Masculino de Basquete será nesta terça-feira, nos jogos da última rodada. Bauru e Vasco estão empatados com 57 pontos em 31 jogos (cada um tem 26 vitórias e cinco derrotas), mas a equipe paulista leva vantagem na cesta-average, primeiro critério de desempate: 1,132 contra 1,130. Se os dois times ganharem seus jogos, o primeiro colocado será o que estiver melhor nesta média. ?Vamos entrar em quadra com determinação. Esse jogo é importante para colocar o Bauru em primeiro lugar?, afirmou o armador Leandrinho, do Bauru. ?Essa partida é fundamental para terminarmos na liderança?, disse o armador Helinho, do Vasco.