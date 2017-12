Basquete: Bauru na semifinal paulista O Tilibra/Copimax/Bauru é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Neste domingo, o time comandado por Guerrinha venceu o terceiro jogo contra a Hebraica/ Blue Life, por 81 a 72, fazendo 3 a 0 no playoff das quartas-de-final da competição. No sábado, a vitória foi por 80 a 71 (44 a 36). No outro playoff com partida neste domingo, em Araraquara, o Uniara/Fundesport ganhou a segunda contra o Valtra/UBC por 92 a 81 (46 a 41). No sábado, o Uniara tinha empatado a série de melhor-de-cinco jogos derrotando o time de Mogi por 97 a 68 (45 a 37). A quarta partida do confronto será quinta-feira, às 20 horas, em Mogi das Cruzes. Outros jogos foram realizados sábado. O COC/Ribeirão abriu a série contra o Pinheiros com vitória, 83 a 74 (33 a 41). O próximo jogo será terça-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto. O Unimed/Franca também estabeleceu o placar de 1 a 0 sobre o Unisanta: 103 a 90 (54 a 32). A segunda partida é terça-feira, também às 20 horas, em Franca. Feminino - Nesta segunda-feira, às 20 horas, em Guarulhos, o Guaru/Nova Geração vai decidir contra o Sundown Bike/São João a última vaga das semifinais do Campeonato Paulista. No sábado, o time de Guarulhos venceu por 71 a 68 (36 a 37), em Jundiaí, empatando a série por 2 a 2. Unimed/Americana, Corinthians/Santo André e Unimed/Ourinhos são os outros semifinalistas.