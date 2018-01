Basquete: Bira é internado em SP Ubiratan Pereira Maciel, ex-pivô e campeão mundial de basquete com a seleção brasileira em 1963, foi internado neste domingo no Instituto do Coração, em São Paulo, em coma induzido. Bira sofreu três paradas cardíacas na sexta-feira e foi levado ao Hospital Unimed, em Brasília, onde mora e trabalha (Ministério dos Esportes), e transferido posteriormente para o Incor. Além do título mundial, ele conquistou uma medalha de prata e duas de bronze nos mundiais de 70, 67 e 78, respectivamente.