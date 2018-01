Basquete: Bira permanece em coma O quadro clínico do campeão mundial de basquete Ubiratan Pereira Maciel, de 58 anos, continua inalterado. O ex-jogador está desde domingo em coma profundo não induzido no Instituto do Coração, em São Paulo. Ele apresenta quadro de infecção respiratória, com febre, que está sendo tratada com antibióticos. Ubiratan teve problemas coronários sexta-feira, em Brasília.