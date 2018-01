Basquete: Bira segue em estado grave O ex-pivô Ubiratan Pereira Maciel, 58 anos, campeão mundial de basquete em 1963 pela seleção brasileira, continua internado em estado grave na unidade coronariana do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Medalha de prata e duas vezes bronze nos Mundiais de 70, 67 e 78, Bira sofreu três paradas cardíacas em Brasília, na sexta-feira. Transferido para o Incor, ele sofreu nova parada cardíaca ao dar entrada no hospital.