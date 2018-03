Basquete: Bota vence clássico carioca O Botafogo saiu na frente do Fluminense na série melhor-de-cinco jogos pelas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Nesta quinta-feira, no ginásio da Tijuca, no Rio, o Botafogo venceu o rival carioca por 85 a 70 e abriu 1 a 0 nos playoffs. Mais dois jogos foram realizados hoje, na abertura das quartas-de-final do campeonato. Em Bauru, a equipe da casa foi derrotada pelo Vasco por 90 a 87. No confronto em Minas Gerais, o Uberlândia também perdeu em seu ginásio: 87 a 84 para o COC/Ribeirão Preto. A segunda partida dos playoffs acontece neste final de semana, com o mando invertido em relação à primeira rodada. Nesta sexta-feira, Franca e Flamengo abrem a sua série.