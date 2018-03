Basquete: Botafogo vence Fluminense O Botafogo está a uma vitória da classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Depois de derrotar o Fluminense por 82 a 79, neste sábado, no ginásio da Tijuca, no Rio, a equipe botafoguense abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos das semifinais da competição. Os dois times voltam a se enfrentar na segunda-feira.