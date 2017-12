Basquete: Brasil a caminho do Mundial O Brasil tem dois títulos de campeão mundial, conquistados em 1959 e em 1963, e mais quatro medalhas, duas de prata (1954 e 1970) e duas de bronze (1967 e 1978), nas 13 edições da história do torneio. Mas nem essa tradição do basquete masculino foi suficiente para afastar o Brasil de vexames como o dos Mundiais de Toronto (11.º), em 1994, e Grécia (10.º), em 1998. Agora, com uma seleção renovada - nove jogadores formam o time pela primeira vez na temporada - tenta obter vaga para o Mundial de Indianápolis, em 2002, na 4.ª Copa América, a partir de amanhã. Dez seleções vão disputar as cinco vagas para o Mundial nessa competição. Os Estados Unidos, justamente o adversário do Brasil na estréia, amanhã, às 20 horas (com ESPN Internacional), têm vaga assegurada, independente do resultado da Copa América, em Neuquén, na Patagônia, Argentina. Os Estados Unidos vão sediar o Mundial, em Indianápolis, onde o Brasil ganhou um dos principais títulos do basquete, em 1987, no Pan-Americano. Se os norte-americanos ficarem entre os cinco primeiros no Pré-Mundial da Argentina, o sexto colocado garante sua vaga ao Mundial. Completam a rodada de amanhã: Canadá x Ilhas Virgens, Porto Rico x Panamá e Argentina x Uruguai. Os Estados Unidos não estão representados pela NBA - foram à Argentina com um grupo de jovens jogadores universitários sub-20. "Eles não nos conhecem e nem nós a eles", afirma o armador Demétrius. "Como todo time norte-americano deve defender bem e ser veloz no ataque." O armador Helinho acrescentou que uma vitória daria "confiança ao grupo brasileiro". O pivô Sandro Varejão que, juntamente com Demétrius e Vanderlei, já disputou uma Copa América, em Montevidéu, em 1997, acha que o Brasil tem de tentar "ditar o ritmo do jogo". "Precisamos marcar forte e, no ataque, arremessar com precisão. Vamos usar a nossa experiência para forçar os erros e precipitações do adversário", comentou o pivô Sandro Varejão. O Brasil ficou na terceira colocação nas três edições da Copa América. Se repetir a posição garante vaga no Mundial. Argentina e Canadá estão entre os favoritos a brigar pelo título nesta edição do torneio. A seleção argentina, do técnico Rubén Magnano, terá suas estrelas da NBA como Rubén Wolkowyski (do Dallas Mavericks) e Juan Ignacio ?Pepe? Sánchez (Philadelphia 76ers) e que atuam na Europa, como Emanuel Ginóbili (Kinder Bologna, da Itália, campeão da Euroliga). O Canadá, também compete com os jogadores da NBA Steve Nash (titular do Dallas) e Todd MacCulloch (New Jersey Nets).