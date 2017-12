Basquete: Brasil bate EUA e leva torneio A seleção brasileira masculina de basquete derrotou, neste sábado, os Estados Unidos por 88 a 77, no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e faturou o título da Copa Internacional de BH. O Brasil terminou a competição com três vitórias - bateu a Argentina na quinta (91 a 59) e o Canadá na sexta (92 a 76). O cestinha brasileiro foi o armador Leandrinho, que joga no Phoenix Suns (NBA), com 18 pontos. Mas o destaque da partida foi o pivô Tiago Splitter, que atua na Espanha, com 15 pontos e 11 rebotes. A Copa Internacional de Basquete de BH serviu de preparação para a disputa da 5ª Copa América, que também será um Pré-Mundial, na República Dominicana, de 24 de agosto a 4 de setembro, que irá classificar quatro seleções para o Campeonato Mundial do Japão, em 2006.