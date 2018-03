Basquete: Brasil busca vaga na final As seleções do Brasil e do Uruguai disputam nesta quinta-feira, às 19h15, um jogo decisivo pela terceira rodada do 40º Campeonato Sul-Americano Masculino de Basquete, no Ginásio El Cilindro, em Montevidéu (com transmissão da SporTV). O ganhador fica bem perto da vaga para a final de domingo. As duas seleções já se enfrentaram 42 vezes no Sul-Americano, com 26 vitórias dos brasileiros, incluindo a do último confronto, em Valdívia, no Chile, em 2001 (75 a 62). O Brasil vai para esta partida embalado pela bela vitória sobre a Argentina, na noite desta quarta-feira, por 87 a 66. O técnico do Brasil, Lula, observa que o Uruguai está com uma seleção renovada, mas não se desfez dos jogadores mais altos, como o pivô Marcelo Szwsesks. ?Como o país tem uma população baixa, encontra dificuldade para renovar a equipe. Os atletas não são altos, mas o basquete uruguaio está revigorado.? O pivô Tiago Spliter, de 18 anos e 2,11 metros, cita também o pivô Gustavo Szczygielski entre os destaques da equipe rival, ao lado do ala-armador Alejandro Muro. ?Precisamos ter uma defesa forte, dominar os rebotes.? A terceira rodada do Sul-Americano ainda terá mais dois jogos nesta quinta: Chile x Venezuela e Argentina x Paraguai. No domingo, ao fim das cinco rodadas da fase de classificação, os dois primeiros colocados na soma de pontos disputam o título, enquanto o terceiro e o quarto jogam pela medalha de bronze. Os três primeiros classificados no Sul-Americano garantem vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, enquanto os quatro primeiros se classificam para o Torneio Pré-Olímpico de Porto Rico, ambos em agosto.