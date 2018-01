Basquete: Brasil cai em chave fácil no Mundial feminino O Brasil teve muita sorte no sorteio, realizado nesta terça-feira, em São Paulo, e caiu numa chave considerada tranqüila no Mundial de basquete feminino, que acontecerá de 12 a 23 de setembro deste ano, no Brasil. Os adversários da primeira fase, que compõem o grupo A, são Espanha, Coréia do Sul e Argentina. O rival brasileiro mais forte é a Espanha, que ficou em terceiro lugar no último Campeonato Europeu. No último Mundial, em 2002, as espanholas derrotaram as brasileiras por 78 a 68. Sul-coreanas e argentinas não são seleções temidas pela comissão técnica do Brasil. O grupo mais forte do Mundial, considerado por todos como o da morte, é o C. Os Estados Unidos ficaram como cabeças-de-chave e terão como adversárias a Rússia (atual campeã européia), China e Nigéria. Confira abaixo como ficaram os grupos do Mundial: Grupo A (sede - ginásio do Ibirapuera) Brasil Espanha Coréia do Sul Argentina Grupo B (sede - ginásio do Ibirapuera) Austrália Lituânia Canadá Senegal Grupo C (sede - Barueri) EUA Rússia China Nigéria Grupo D (sede - Barueri) República Checa França Cuba Taiwan