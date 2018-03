Basquete: Brasil cai no grupo dos EUA A seleção brasileira masculina caiu no grupo dos Estados Unidos na Copa América de Basquete, que será disputada em Porto Rico em agosto, segundo sorteio realizado nesta quarta-feira. A Copa América classifica os três primeiros colocados para as Olímpiadas de Atenas de 2004. Além de Brasil e EUA, o grupo terá ainda as seleções da República Dominicana, Venezuela e Ilhas Virgens. Na outra chave estão Argentina, Canadá, Porto Rico, México e Uruguai. Campeão sul-americana, a seleção brasileira estréia na competição - que acontece entre os dias 20 e 31 de agosto - contra a equipe norte-americana, reforçada pelos jogadores da NBA. A Argentina, por sua vez, faz sua primeira partida contra o México.