Basquete: Brasil conhece rivais do Mundial A seleção brasileira de basquete enfrentará Lituânia, Grécia, Turquia, Austrália e Catar na primeira fase do Mundial do Japão, que será disputado de 19 de agosto a 3 de setembro deste ano. O sorteio dos grupos foi realizado neste domingo em Tóquio. O Brasil estréia no dia 19 contra a Austrália. Os quatro primeiros classificados de cada grupo se classificam para as oitavas-de-final. Dos rivais do Brasil, que se livrou de confrontos contra Estados Unidos, Argentina e Sérvia e Montenegro na primeira fase, Ucrânia e Grécia oferecem mais perigos. Os gregos são os atuais campeões europeus, enquanto os lituanos ficaram em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas. Os grupos estão constituídos assim: Grupo A (Sendai): Argentina, Venezuela, França, Sérvia e Montenegro, Líbano e Nigéria. Grupo B (Hiroshima): Espanha, Panamá, Alemanha, Japão, Nova Zelândia e Angola. Grupo C (Hamamatsu): Lituânia, Brasil, Grécia, Turquia, Austrália e Catar. Grupo D (Sapporo): Estados Unidos, Porto Rico, Eslovênia, Itália, China e Senegal.