Basquete: Brasil é 2º na Copa América A Argentina conquistou hoje o inédito título de campeã da Copa América de Basquete ao vencer o Brasil por 78 a 59 na final, partida disputada na cidade de Neuquén. O time brasileiro, entretanto, já havia alcançado seu principal objetivo: conquistar uma vaga para o Mundial de Indianápolis, que será disputado no ano que vem. A Argentina, junto com Porto Rico, Canadá e Venezuela, também garantiram uma vaga para o torneio em Indianápolis. Os Estados Unidos levaram uma seleção formada por jogadores universitários e ficaram em último lugar. Ainda assim, os norte-americanos devem participar do Mundial de Indianápolis, pois são os organizadores do evento.