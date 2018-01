Basquete: Brasil enfrenta a Venezuela O adversário do Brasil neste domingo será a Venezuela, às 22 horas, na terceira rodada do 39º Campeonato Sul-Americano Masculino de Basquete, em Valdivia, Chile. A seleção folgou hoje, depois de vencer, na estréia, o frágil Paraguai por 94 a 52. A considerar as estatísticas, o Brasil, mesmo renovado, não deverá ter dificuldades para passar pela Venezuela. As duas seleções já jogaram 13 vezes na história da competição, com 10 vitórias do Brasil. A rodada deste domingo terá, ainda, Bolívia x Paraguai, Peru x Equador e Argentina x Uruguai. O Sul-Americano classifica três equipes para a disputa da Copa América de Neuquen, entre os dias 15 e 16 de agosto - a Argentina, como país-sede, tem vaga assegurada (participam, ainda, quatro times centro-americanos, mais os Estados Unidos e o Canadá). A Copa América é seletiva para o Mundial de Indianápolis (EUA), em 2002. Se o Brasil leva vantagem na história, nos últimos confrontos entre as equipes a estatística aponta o empate. O Brasil venceu os venezuelanos no Sul-Americano de Bahía Blanca, em 1999, por 91 a 86. No mesmo ano, no Pré-Olímpico de Porto Rico, a Venezuela surpreendeu por 91 a 68. "A Venezuela é uma equipe perigosa, de marcação forte, mas tem dificuldade de jogar em desvantagem. Por isso, acho importante controlarmos os 15 minutos iniciais e estar na frente no marcador", avaliou o ala Vanderlei, de 28 anos, um dos mais experientes na atual convocação do técnico Hélio Rubens. O armador Demétrius, que também está entre os jogadores mais experientes do Brasil, fala em a seleção fazer "um jogo cauteloso", com ênfase na defesa esperando o melhor momento para finalizar e, ao mesmo tempo, evitando o contra-ataque adversário. "Dois jogadores merecem marcação especial por serem excelentes arremessadores, o Victor Diaz e o Armando Becker. De qualquer forma, a nossa equipe está bem preparada e confiante no bom resultado."