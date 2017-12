Basquete: Brasil enfrenta o Canadá A quinta e última rodada da primeira fase da 5.ª Copa América, o Pré-Mundial da República Dominicana, em Santo Domingo, neste domingo, terá Brasil e Canadá às 14h30 (horário de Brasília, com SporTV). Completam a rodada: Panamá x Venezuela, México x Porto Rico e República Dominicana x Argentina. Brasil e Canadá jogaram 30 vezes, com 23 vitórias brasileiras (três delas em Copas América). O ala Guilherme observou que o Canadá que está jogando a Copa não é o mesmo que atuou no Brasil. "Assim como os Estados Unidos se reforçaram e estão crescendo na competição". O técnico Lula Ferreira ficou aliviado com o dia de folga na tabela, neste sábado, para recuperar a equipe do desgaste físico de três jogos consecutivos e emocional, por causa da ausência de Anderson Varejão, que vai operar o ombro direito. "O Canadá é uma equipe que sabe jogar. Tem disciplina tática e está ganhando conjunto. Será um jogo difícil, de muito contato." As quatro primeiras seleções de cada grupo passam para a segunda fase, quando se enfrentam (A x B). As quatro equipes com o maior número de pontos, na soma das duas fases, passam à semifinal: 1.º x 4.º e 2.º x 3.º. Os vencedores decidem o título. Além da Argentina, campeã olímpica, a Copa classifica quatro seleções para o Mundial do Japão, em 2006.