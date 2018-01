Basquete: Brasil estréia no Sul-Americano por outro título A seleção brasileira feminina de basquete estréia nesta terça-feira no Sul-Americano do Paraguai, enfrentando o Peru, às 17 horas (horário de Brasília). O Brasil está no Grupo A e ainda enfrentará o Chile (na quarta) e a Venezuela (quinta-feira). O Grupo B tem Argentina, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Nas 29 edições anteriores, as brasileiras foram campeãs 20 vezes e buscam o 11.º título consecutivo invicto. A armadora Helen Luz, 33 anos, campeã mundial e medalha de prata olímpica, disputará o sexto Sul-Americano da carreira. ?O nosso objetivo é sempre ganhar o título e o 11.º invicto consecutivo é uma marca histórica. Mas o torneio é preparatório ao Mundial (de 12 a 23 de setembro). Usaremos a competição para ganhar ritmo de jogo, testar variações táticas e aprimorar a forma física e técnica?.