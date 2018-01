Basquete: Brasil fará amistosos no México O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aluísio Ferreira, o Lula, pensa na busca de uma vaga olímpica para Atenas, em 2004. Mas, até lá, para que os jogadores que não disputaram o Mundial de Indianápolis, em 2002, adquiram experiência internacional, cinco amistosos serão disputados no México, entre 2 e 10 de julho. Nessa viagem, os oito que estiveram em Indianápolis - como Demétrius, Helinho, Marcelinho, Alex, Anderson Varejão e outros três - ficarão de fora. Lula permanecerá no Brasil, pensando no Campeonato Sul-americano do Uruguai, no final de julho. O time que enfrentará o México cinco vezes será dirigido por Flavio Davis, tendo Guerrinha como assistente. "Vamos escolher o melhor time, exceto os que estiveram no Mundial, para disputar esses amistosos, para que os jogadores ganhem rodagem internacional", explica Lula. Dos 21 jogadores que estão nessa disputa, dez são estreantes em convocações à seleção brasileira, segundo o treinador. A definição, porém, deverá ocorrer só na próxima semana. Enquanto isso, os 14 jogadores que treinam no CT do COC, fazem exercícios físicos individualizados e treinam taticamente com bola. Para o Sul-americano, talvez a competição mais fraca das três que o Brasil disputará, Lula não sabe se a rival Argentina usará o seu time principal, que é o atual vice-campeão mundial. "É mais difícil reunir os jogadores que atuam no exterior", diz o técnico, lembrando que os argentinos atuam fora de seu país - Manu Ginóbili, por exemplo, defende o San Antonio Spurs e os demais atuam em clubes europeus, em competições bem acirradas. Lula, porém, não quer se preocupar com isso: "Para nós, se vão jogar o Sul-americano com o time principal ou não, nada muda." O treinador brasileiro procura encarar os adversários com naturalidade, não fantasiando-os como imbatíveis, pois isso poderia ter reflexo psicológico sobre os jogadores. A conduta de Lula é inversa à de seu antecessor, Hélio Rubens Garcia, que considera um grande feito o Brasil chegar entre os oito finalistas do Mundial de Indianápolis, já que muitos países, tido como favoritos, como Lituânia e Croácia, por exemplo, nem se classificaram para a competição.