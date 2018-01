Basquete: Brasil fica em grupo difícil A seleção brasileira masculina de basquete, que perdeu a decisão do Campeonato Sul-Americano para a Argentina, não teve muita sorte no sorteio das chaves para a Copa América, seletiva para o Campeonato Mundial. A Confederação Pan-Americana de Basquete (Copaba) fez, no domingo, o sorteio para definir as chaves masculina e feminina. Os homens ficaram no grupo mais difícil, o B, composto por Estados Unidos, Argentina, Venezuela e Uruguai. No A estão Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Ilhas Virgens. Na Copa América masculina -, que será realizada em Neuquén, Argentina, entre os dias 16 e 25 - estarão em jogo cinco vagas para o Mundial. Na primeira fase, as equipes jogam contra os integrantes de sua chave, depois pegam os times da chave oposta. A equipe norte-americana já está pré-classificada por representar o país-sede da competição. A equipe feminina ficou no Grupo A, com Argentina, México e República Dominicana. O Grupo B é formado por Cuba, Canadá e Chile. Na Copa América - que será realizada em São Luís, entre os dias 12 e 16 de setembro, estarão em jogo três vagas para o Mundial. Sul-americano - Em partida tensa, na qual o técnico Hélio Rubens foi expulso, a seleção brasileira masculina perdeu a decisão do Sul-Americano para a Argentina por 76 a 69.