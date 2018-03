Basquete: Brasil pega a Argentina O Brasil fará uma das semifinais da 1a Copa América de Basquete Feminino Sub-21, que está sendo disputada no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, contra a Argentina, neste sábado, às 20h15. O vencedor garantirá uma vaga para disputar o Campeonato Mundial da categoria, na Croácia, em 2003. A outra semifinal será disputa entre os Estados Unidos, seleção favorita ao título, e Porto Rico, que foi a surpesa da primeira fase, eliminando o Canadá. Essa semifinal começará às 18h10. A final será disputada no domingo à tarde. Na última rodada da primeira fase, disputada nesta sexta-feira, o Brasil venceu o Canadá por 65 a 36 (29 a 20), o resultado mais apertado do time dirigido pelo técnico Antônio Carlos Barbosa até agora. Ana Flávia foi a cestinha brasileira e do jogo, com 16 pontos. Ganes fez 14 para as canadenses, que precisam da vitória por larga margem para se classificar. Canadá ficou na terceira colocação do Grupo A, pois, no primeiro jogo, Porto Rico venceu a Costa Rica (última colocada) por 75 a 56 (41 a 33). Sheila e Tanaira fizeram 20 pontos cada para as porto-riquenhas, enquanto Natalia fez 18 para a seleção de Costa Rica, a mais fraca da competição. Na definição do Grupo A, os Estados Unidos não tiveram problemas para vencer a Argentina por 107 a 70 (46 a 38). Perkins e Koehn fizeram 14 pontos cada para as americanas. Aliás, todas as suas companheiras também pontuaram na partida. Chesta fez 26 pontos e foi a cestinha do jogo, mas foi insuficiente para levar a Argentina à vitória. Brasil e Estados Unidos estão invictos e podem decidir o título. Os três primeiros colocados garantem uma vaga no Mundial da Croácia. Às 16 horas deste sábado, Venezuela e Canadá decidem a quinta colocação, apenas cumprindo tabela.