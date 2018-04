Basquete: Brasil pega China no mundial A seleção brasileira feminina de basquete, medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2001, vice-campeã olímpica em Atlanta, em 96, e campeã mundial na Austrália, em 94, vai estrear contra a seleção da casa, a China, no 14º Campeonato Mundial, de 14 a 25 de setembro. O Brasil está no grupo B, com sede em Taicang, e ainda terá na sua chave, na primeira fase, o Senegal (dia 15) e a Iugoslávia (16). Na segunda fase, o Brasil joga com as três primeiras da chave A: Austrália, Japão, Espanha ou Argentina. "O rival mais difícil é a China. O objetivo é chegar às quartas-de-final em primeiro ou segundo", analisa o técnico Antonio Carlos Barbosa.