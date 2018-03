Basquete: Brasil pega os EUA final Brasil e Estados Unidos fazem a final da Copa América de Basquete Feminino Sub-21, neste domingo, a partir das 14h15, no ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, garantiu a vaga na final ao vencer, neste sábado, a Argentina, por 75 x 55 (35 x 30). A cestinha da partida foi a jogadora brasileira Cláudia, com 22 pontos. Já a seleção norte-americana classificou-se para a final ao vencer Porto Rico por 123 x 50 (74 x 19). A cestinha da partida foi Koehn, dos Estados Unidos, com 18 pontos. Brasil e Estados Unidos chegam à final invictos e já têm vagas garantidas na disputa do Campeonato Mundial da categoria, na Croácia, em 2003. Argentina e Porto Rico disputam o terceiro lugar da Copa e a última vaga para o mundial também neste domingo. Participaram da primeira edição da Copa América, além das equipes finalistas, as seleções da Venezuela, Canadá e Costa Rica.