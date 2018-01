Basquete: Brasil perde da Argentina As semifinais da Copa América de Basquete da República Dominicana, neste sábado, terão Brasil, Argentina, Venezuela e EUA (o adversário do Brasil ainda depende dos resultados dos jogos desta sexta-feira). Hoje, no último jogo da segunda fase, em São Domingos, o Brasil perdeu para a Argentina por 71 a 60. Mas a seleção brasileira entrou em quadra classificada para o Mundial do Japão, em 2006, após a vitória contra a República Dominicana (82 a 70), na quinta-feira. As outras selecionadas para o Mundial são EUA, Venezuela e Panamá, que hoje derrotou Porto Rico (74 a 55). O Panamá foi beneficiado pelo fato de a Argentina, como campeã olímpica, estar classificada ao Mundial. ?Ganhamos ritmo de jogo e descansamos alguns jogadores?, afirmou o técnico Lula Ferreira, que não escalou Leandrinho, com uma inflamação no dedo do pé, e Marcelinho, desgastado pelo tempo em quadra.