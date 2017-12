Basquete: Brasil perde de Porto Rico A seleção brasileira masculina de basquete teve o jogo contra Porto Rico nas mãos, mas deixou a vitória e a classificação para o Mundial do Japão (2006), escapar, nesta quarta-feira, na Copa América da República Dominicana, em Santo Domingo. Porto Rico venceu, após duas prorrogações, por 107 a 101 (81 a 81 e 93 a 93). Esta foi a segunda derrota do Brasil na competição. Apesar disso, ainda pode assegurar vaga ao Mundial vencendo um dos dois próximos jogos. A seleção enfrenta a República Dominicana nesta quinta, às 22h30 (com ESPN Brasil), e a Argentina, na sexta, às 17h30. Nesta quarta, o Brasil teve o jogo praticamente ganho. Abriu 20 pontos de vantagem no marcador e mandou no jogo até o terceiro quarto, quando passou a errar e permitiu que Porto Rico encostasse. No último período, os porto-riquenhos passaram (60 a 59) e o Brasil passou a enfrentar uma situação dramática. As duas equipes se revezaram no marcador e o Brasil ainda perdeu a chance de vencer a partida no final do tempo normal (81 a 81) e da primeira prorrogação (93 a 93). Na segunda prorrogação, sem o armador Leandrinho, com cinco faltas, o Brasil não teve mais condições de reagir e Porto Rico se impôs para vencer. A Venezuela venceu o Uruguai, também nesta quarta, por 101 a 99 e assegurou vaga no Mundial. A rodada desta quinta ainda terá Argentina x Venezuela, Uruguai x Estados Unidos, Porto Rico x Panamá.