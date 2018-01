Basquete: Brasil perde para Espanha A seleção brasileira jogou mal e acabou perdendo sua invencibilidade no Campeonato Mundial de Basquete que está sendo realizado na China. Nesta quinta-feira de manhã, a equipe brasileira foi inteiramente dominada pela Espanha e acabou derrotada por 78 a 68. Na próxima rodada, a seleção enfrenta a Austrália. China e Austrália, que completam o grupo, se enfrentam ainda hoje. Já classificada para as quartas-de-final do torneio, a seleção do Brasil esteve apática a maior parte do tempo e por conta disso, sempre esteve atrás no placar. As espanholas conseguiram anular as penetrações de Janeth e impedir o trabalho das pivôs. Além disso, as jogadoras de meio e as laterais não arriscavam nos arremessos de longa distância. As espanholas, ao contrário, fizeram um jogo mais consistente e conseguiram vencer sem problemas. Fecharam o primeiro tempo com sete pontos à frente. No terceiro quarto, ampliaram ainda mais a vantagem, com 13 pontos à frente.No último quarto, só administraram o placar.