Basquete: Brasil perto da semifinal O Brasil está praticamente classificado para as semifinais e Estados Unidos e Argentina já estão garantidos entre os quatro primeiros colocados na 1ª Copa América de Basquete Feminino Sub-21, que está sendo realizada no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto. Nesta quinta-feira à noite, o Brasil venceu Porto Rico por 89 a 43 (45 a 25). Só uma catástrofe eliminaria o time dirigido por Antônio Carlos Barbosa. O adversário desta sexta-feira, às 20h15, será o Canadá, que precisa vencer, e bem, para causar um tríplice empate no Grupo B, já que Porto Rico deverá vencer a frágil Costa Rica, às 16 horas. Isso levaria a definição das duas vagas para o saldo de cestas. Flávia foi a cestinha brasileira, com 24 pontos, enquanto Yoliana fez 14 para Porto Rico. Quando faltavam 32 segundos para o término, duas jogadoras se machucaram. A porto-riquenha Yarilis caiu no meio da quadra e, no contra-ataque a brasileira Karina contundiu-se. A partida ficou parada por cerca de 15 minutos e o placar ficou inalterado. Yarilis saiu do ginásio de ambulância. No primeiro jogo da rodada, à tarde, o Canadá venceu a Costa Rica com tranqüilidade, por 84 a 46 (39 a 23). Ganes fez 18 pontos para as canadenses e Natalia outros 18 para as costa-riquenhas, já eliminadas. Pelo Grupo A, os Estados Unidos folgaram nesta quinta-feira e nesta sexta enfrentam a Argentina, às 18h10, definindo a primeira colocação. As duas seleções estão classificadas, pois venceram a Venezuela, já eliminada e que disputará apenas a quinta colocação. No segundo jogo rodada, a Argentina teve dificuldades e quase se complicou, pois venceu a Venezuela por apenas um ponto: 58 a 57 (35 a 23). A venezuelana Jesi foi a cestinha da partida, com 13 pontos. Landra e Vega a fizeram 12 pontos cada para a Argentina.