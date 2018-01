Basquete: Brasil pronto para estrear Um time renovado em 50% em relação a última temporada internacional e com jogadores jovens como os pivôs Anderson Varejão e Maybyner Rodney Hilário, o Nenê, ambos com 2,05 m e 18 anos - completam 19, em setembro. O primeiro desafio do grupo será a 39.ª edição do Campeonato Sul-Americano de Basquete, em Valdivia, Chile, reunindo dez seleções do continente - o Brasil estréia amanhã, às 17 horas, contra o Paraguai. O Sul-Americano garante aos três primeiros colocados vaga na Copa América, de 16 a 25 de agosto, em Neuquen, Argentina (que será seletiva ao Mundial de Indianápolis, em 2002).