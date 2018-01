Basquete: Brasil tem 50 vitórias seguidas A seleção brasileira feminina adulta de basquete completou sua 50.ª vitória seguida em campeonatos sul-americanos, ao bater o Chile, por 104 a 55 (47 a 34 no primeiro tempo), em Villavicencio, no Equador, pela quarta rodada. A última derrota das brasileiras nesses torneios ocorreu na final de 1984. A vitória sobre as chilenas foi a terceira das brasileiras no atual torneio (na primeira rodada, elas venceram o paraguai, por 101 a 67 e, na segunda, o Equador, por 102 a 39 e folgaram na terceira rodada), mas só se definiu no segundo tempo do jogo, quando elas resolveram impor sua velocidade e superioridade física. "Começamos um pouco desligadas, especialmente na defesa", reconheceu a pivô Érika. "No intervalo, o técnico (Antonio Carlos Barbosa) nos chamou a atenção e acordamos para o jogo, voltamos marcando melhor e conseguindo bons contra-ataques." O regulamento do Sul-Americano 2005 define que as sete seleções jogam entre si, em turno único, sendo que a campeã será a que somar o maior número de pontos. As três primeira garantem vagas na 5.ª Copa América - Pré-Mundial da República Dominicana, torneio marcado para o período de 14 a 18 de setembro. Nos outros dois jogos da rodada, a Argentina derrotou o Equador, por 95 a 37; a Venezuela, do Paraguai, 85 a 82.