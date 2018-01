Basquete: Brasil têm amistosos na Europa A Seleção Brasileira Feminina de Basquete embarcou hoje para a Europa, onde fará uma série de amistosos antes da estréia na Copa América, em 14 de setembro, contra Porto Rico, na República Dominicana. Segunda-feira, as brasileiras enfrentam a Itália, na estréia do Torneio Internacional de Nórcia. Na terça-feira encara Israel. Da Itália, o Brasil segue para Atenas, onde fará amistosos contra a Grécia. Uma das novidades da equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Barbosa é a ala Tayara Pesenti, do Clube Verdade/Ribeirão Preto. "Estar na Seleção Brasileira é o sonho de toda atleta. E venho lutando muito por uma oportunidade como essa. O clima é ótimo e estou aprendendo muito com as jogadoras mais experientes e a comissão técnica", disse Tayara, de 23 anos e 1,80 m. Masculina - Os 12 jogadores que defenderão o Brasil na Copa América, de 24 de agosto a 4 de setembro, também na República Dominicana (valendo quatro vagas para o Mundial do Japão/2006), foram definidos: Leandrinho, Marcelo Huertas, Nezinho, Marcelinho, Alex, Guilherme, Jefferson William, Murilo, Anderson Varejão, Estevam, Tiago Splitter e Rafael "Baby" Araújo. Seleção também deve fazer um torneio amistoso em Montevidéu, no Uruguai, nesta semana. Clínica - O ala brasileiro Adonis Sousa, que defende a equipe grega do Olympiakos, participará da primeira edição do "Adidas Superstar Camp", de quarta a sábado, na Hebraica. O evento reunirá as estrelas Nenê Hilário (Denver Nuggets), Eduardo Najera (Denver Nuggets), Andres Nocioni (Chicago Bulls) e Detlef Schrempf (ex-Seattle Supersonics).