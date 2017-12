Basquete: Brasil vence a segunda A seleção brasileira de basquete masculino venceu a segunda partida amistosa da série contra o Canadá. O time comandado pelo técnico Lula fez 79 a 77 no adversário, neste domingo, em Brasília. No sábado, ganhou por 100 a 77. O cestinha do jogo foi o ala Guilherme, com 16 pontos. O armador Alex foi o segundo melhor jogador do Brasil, com 13 pontos. Depois das duas vitórias sobre os canadenses, a seleção volta à quadra na próxima quinta-feira, contra a Argentina, na estréia pela Copa Internacional de Belo Horizonte. Também participam do torneio Estados Unidos e Canadá.