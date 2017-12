Basquete: Brasil vence fácil o Uruguai A seleção brasileira masculina de basquete ganhou, nesta quarta-feira, do Uruguai por 91 a 75 (44 a 35 no primeiro tempo), em Montevidéu, na abertura do Torneio Internacional 90 Anos da Federação do Uruguai. O cestinha brasileiro foi o armador Leandrinho, do Phoenix Suns, que começou no banco de reservas e fez 18 pontos. Marcelinho e Guilherme também se destacaram com 17 pontos cada. As duas seleções voltam a se enfrentar nesta quinta, às 20h30 (horário de Brasília).