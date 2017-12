Basquete: Brasil vence Ilhas Virgens Porto Rico será o adversário do Brasil amanhã pela Copa América-Pré-Mundial de Nequén, na Argentina, às 20 horas (ESPN Internacional). O Canadá, sexta-feira, no mesmo horário, será o último confronto da seleção na segunda fase. Hoje, o time do técnico Hélio Rubens Garcia, venceu a Ilhas Virgens por 92 a 69 (48 a 26). A seleção brasileira começou arrasadora. Marcando forte, com um contra-ataque rápido e precisa nos arremessos, fez 33 pontos contra 9 das Ilhas Virgens, adversário que nunca tinha enfrentado, no primeiro período. Os rivais ainda venceram o segundo período por 17 a 15, mas a vantagem brasileira era tão grande que o time fechou o primeiro tempo por 48 a 26 e o jogo depois por 92 a 69. O Brasil anda dependia do resultado dos adersários para garantir, por antecipação, uma das cinco vagas em disputa para o Mundial de Indianápolis, em 2002.