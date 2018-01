Basquete: Brasil vence o 3.º amistoso contra a Nova Zelândia A seleção brasileira de basquete venceu nesta quinta-feira o terceiro amistoso contra a Nova Zelândia. Disputada em Rio Claro, no interior paulista, a partida terminou em 95 a 83 para o time do técnico Lula. O cestinha foi o neozelandês Penney, com 25 pontos. O Brasil já tinha vencido os outros dois amistosos diante dos neozelandeses, domingo, no Rio de Janeiro, e terça-feira, em Brasília. O quarto e último jogo será nesta sexta-feira, em São Paulo, no Ginásio do Paulistano. Apesar da vitória, Lula ganhou mais um problema para a disputa do Campeonato Mundial, em agosto, no Japão. O pivô Ânderson Varejão sofreu uma forte torção no tornozelo direito no final do terceiro quadro e precisou ser substituído imediatamente. Ele será melhor avaliado pelos médicos nesta sexta e ficará de fora do jogo na capital paulista. Vale lembrar que Lula já tinha perdido outros dois pivôs, Baby e Nenê, que pediram dispensa da seleção. O primeiro por problemas burocráticos com seu time, o Utah Jazz, e o segundo por contusão.