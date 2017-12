Basquete: Brasil viaja com 8 atletas Uma equipe sem laterais, justamente no basquete do Brasil, caracterizado pelos grandes arremessadores. A seleção brasileira masculina de basquete não conseguiu reunir um grupo de 12 jogadores para a disputa dos Jogos da Amizade (Goodwill Games), a partir de segunda-feira, em Brisbane. Apesar da importância do torneio e de o time do Brasil precisar de experiência internacional, o técnico Hélio Rubens Garcia embarcou hoje para a Austrália levando apenas oito atletas e sem quatro alas. O treinador, que comemorou o crescimento do grupo e o vice-campeonato na Copa América, soube no dia do embarque que não teria a imediata reposição dos ausentes. O Brasil viajou com os armadores Helinho e Manteiguinha, o armador-ala Demétrius e os pivôs Anderson, Estevam, Nenê, Paulão e Sandro. Mesmo tendo convocado 27 jogadores no início da temporada, uma forma de garantir a renovação, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) foi vencida pelas contusões, os problemas pessoais e a prioridade dada aos clubes. O ala Márcio, que estava relacionado, pediu dispensa por problemas pessoais: a mulher está no sétimo mês de uma gravidez de risco. Vanderlei já era ausência anunciada por causa de constusão que sofreu ainda na Copa América. Marcelinho, que também se machucou na competição, em um choque com o venezuelano Guevara, foi vetado pelos médicos do clube, o Fluminense. Guilherme, que estava sem clube, acertou com o espanhol Gijón, em plena Copa América, e terá de embarcar no fim de semana para a Europa. Alex e Tiagão, do COC/Ribeirão Preto foram substituídos por Manteguinha e Paulão, respectivamente, em um acerto que já havia sido feito para que o clube tenha os seus atletas na disputa da Copa McDonald?s, a partir de amanhã, torneio de abertura do Campeonato Paulista. A CBB está em contato com a organização do Goodwill Games para substituir os quatro jogadores, mas ainda não sabe como isso será possível, já que a maioria dos atletas ou está contundida ou jogando os regionais por seus clubes. Diego, por exemplo, disputa a final do Campeonato Goiano, Rogério, Renato e Jefferson se recuperam de cirurgias. O Brasil estréia no torneio, no Grupo B, segunda-feira, contra a Austrália. O grupo ainda tem Canadá e Nova Zelândia. No Grupo A estão Argentina, Cuba, Estados Unidos e Porto Rico.