Basquete brasileiro cai no grupo dos EUA no Pan/2015

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) definiu nesta terça-feira os grupos dos torneios masculino e feminino da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que acontecerão no ano que vem. Em ambas as competições, a seleção brasileira não deu sorte e caiu na chave dos poderosos Estados Unidos.

O sorteio realizado nesta terça, na sede da Fiba Américas, em San Juan, Porto Rico, colocou o time masculino, sexto colocado no Mundial da Espanha em 2014, no Grupo A. Além de Brasil e Estados Unidos, estão na chave Porto Rico e Venezuela. No Grupo B, figuram México, Argentina, República Dominicana e Canadá.

No torneio feminino, as chaves ficaram bastante parecidas e o Brasil também terá como adversários na primeira fase, no Grupo A, Estados Unidos e Porto Rico, além da República Dominicana. Na chave B, estão Cuba, Argentina, Venezuela e Canadá.

Tanto no torneio masculino quanto no feminino, as equipes de cada grupo jogam entre si e as duas melhores de cada chave avançam à semifinal. Entre os homens, o Brasil venceu três das últimas quatro edições da competição, mas viu Porto Rico triunfar na última, em Guadalajara, em 2011. Já entre as mulheres, a seleção não fatura o ouro desde o histórico título de 1991, em Havana, Cuba.