Basquete brasileiro inicia "Era Lula" Com novo técnico, Lula Ferreira, a Seleção Brasileira masculina de basquete iniciou nesta segunda-feira a preparação para os principais torneios do ano, que incluem os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o Pré-Olímpico em Porto Rico. Os 12 atletas realizaram exames físicos na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Nesta terça-feira, mais exames médicos. Empolgação não faltou para os novatos no grupo, que ainda não está totalmente definido por Lula. Os jogadores estão ansiosos pelos desafios desta temporada. "Apesar de serem só testes físicos, é a minha primeira experiência na Seleção Brasileira, e estou muito satisfeito. O espírito do grupo é de alegria e descontração. Estão todos conscientes da responsabilidade. Os compromissos da Seleção este ano não são fáceis. Os jogadores vão precisar de muito entrosamento e concentração para alcançar os objetivos", disse o ala Olivinha, do Flamengo. Alex, do Ribeirão Preto, afirmou: "É uma grande responsabilidade estar nesse grupo, formado por tantos jovens talentos." O preparador físico da equipe, Clóvis Francisco, explicou os objetivos da avaliação: "Esses exames analisam a técnica de corrida, saltos, parâmetros de manifestação de força e resistência, que são características importantes para um jogador de basquete. Avaliaremos a capacidade e a habilidade nos movimentos de jogo. Os resultados avaliam as deficiências e potencialidades nos atleta." O Brasil disputará dois Torneios Internacionais na China (1º a 10 de julho): desafios contra a Venezuela (13 a 17 de julho); 40º Campeonato Sul-Americano, no Uruguai (21 a 27 de julho); 14º Jogos Pan-Americanos, na República Dominicana (2 a 9 de agosto); e o Torneio Pré-Olímpico, em Porto Rico (20 a 31 de agosto), que irá classificar os três primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004.