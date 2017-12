Basquete brasileiro perto da ruína A alteração no calendário do Campeonato Nacional, a falta de patrocínio, os salários do exterior que, com a alta do dólar, se tornam cada vez mais atraentes, estão levando o basquete feminino do País à ruína. Logo o esporte que se tornou famoso com a geração de Paula e Hortência, levou o Brasil aos títulos de campeão mundial (1994), vice-campeão olímpico (96) e, sob o comando de Janeth, ao bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000. Os títulos e a tradição não foram suficientes para consolidar o esporte nacionalmente, no que se refere aos clubes. E até a seleção vai ficar sem sua estrela principal: contundida e cansada, Janeth não vai se apresentar. Leia mais no Estadão