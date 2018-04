Basquete brasileiro: pronto para estreia na Copa América

A seleção brasileira masculina de basquete estreia nesta quarta-feira na Copa América, torneio que acontece em San Juan (Porto Rico) e classifica os quatro primeiros colocados para o Mundial da Turquia, em 2010. Segundo os jogadores, o time do Brasil está pronto para encarar o desafio, já a partir do duelo com a República Dominicana na abertura do torneio.

"Posso garantir que o Brasil está muito bem treinado e adaptado ao estilo de jogo do técnico Moncho. Tivemos uma ótima fase de preparação. Agora que a coisa é para valer. Estamos pronto para a guerra", afirmou o ala Leandrinho, que atua na NBA e é um dos principais jogadores da seleção brasileira.

O problema, agora, é controlar a ansiedade do grupo antes da estreia. "A vontade é que a bola suba logo e comece o jogo contra a República Dominicana. Com certeza, a equipe está pronta e preparada para o que der e vier. Vamos entrar com muita determinação para primeiro garantir a vaga no Mundial. Depois, vamos pensar no título", avisou o pivô Tiago Splitter.

"O astral é o melhor possível. Todos os jogadores e a comissão técnica têm os mesmos objetivos: conquistar a vaga e depois pensar no título. A cada treino e a cada jogo a equipe vem mostrando evolução", disse o ala/pivô Anderson Varejão, outro brasileiro que atua na NBA, a liga norte-americana de basquete.