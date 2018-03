Basquete: Campos ganha e se classifica O ACF Campos/Universo garantiu vaga inédita nos playoffs do Campeonato Nacional de Basquete Masculino ao derrotar nesta sexta-feira o COC/Ribeirão Preto por 88 a 74. O cestinha da partida foi Márcio (Campos) com 28 pontos. Sete times já estão garantidos na próxima fase: Uberlândia, Flamengo, Ajax, Uniara, COC e Corinthians. A oitava e última vaga será decidida no jogo entre Londrina/TIM e Universo BH/Minas, que jogam neste momento. Mais quatro jogos serão disputadas nesta sexta-feira: Paulistano/UNIFMU x Uniara/Araraquara, no Paulistano (20h); Franca Basquete x Tijuca Tênis Clube, em Franca (20h); URB/Adeblu x Liberty Seguros/Casa Branca, em Blumenau (20h); e Universo/BRB x Unit/Uberlândia, em Brasília (20h).